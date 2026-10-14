Kırklareli'nde güvenlik toplantısında eğitim dönemi tedbirleri görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde güvenlik toplantısında eğitim dönemi tedbirleri görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı. Toplantıda asayiş, sınır güvenliği, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele ile eğitim döneminde okul ve yurtlarda alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, kent genelinde asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Sınır güvenliği, düzensiz göç, kaçakçılık, terör, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele başlıklarının yanı sıra aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği, siber suçlar, kadına yönelik şiddetle mücadele ve dolandırıcılık gibi konular değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda, eğitim öğretim dönemi kapsamında Kırklareli Üniversitesi yerleşkeleri, öğrenci yurtları ve okullarda alınacak güvenlik tedbirleri ile spor müsabakaları ve toplu etkinliklerdeki önlemler görüşüldü.

Vali Uğur Turan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların tüm kurumların iş birliğiyle aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkKırklareliUyuşturucuGüvenlikAsayişGüncelTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal’dan alkış alan hareket Yağmur altında bekleyen Galatasaraylı futbolcuları unutmadı Yamal'dan alkış alan hareket! Yağmur altında bekleyen Galatasaraylı futbolcuları unutmadı
Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı
Elektrikli araç alarmı Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
09:58
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
09:13
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
09:06
Esenyurt’ta can pazarı Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
07:18
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 10:41:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde güvenlik toplantısında eğitim dönemi tedbirleri görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei