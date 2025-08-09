Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonu

Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde Vize ve Demirköy ilçelerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 akıllı saat, 2 cep telefonu, jeneratör, 27 sahte kozmetik malzemesi, dedektör ile alan tarama cihazı ele geçirildi.
