Kırklareli'nde Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı

Kırklareli\'nde Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu; kar kalınlığı 50 cm'ye ulaştı.

15.01.2025 13:19
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde 4 gün önce başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu.

Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede hem yolda kalan araçların kurtarılması hem de yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ve jandarma ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri uyarıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
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