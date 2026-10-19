Kırklareli'nde kardiyoloji toplantısında kompleks koroner girişimler ele alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde kardiyoloji toplantısında kompleks koroner girişimler ele alındı

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Kırklareli\'nde kardiyoloji toplantısında kompleks koroner girişimler ele alındı
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Kırklareli'nde düzenlenen Trakya Kardiyoloji Günleri-2'de kompleks koroner girişimler ve tedavi yaklaşımları ele alındı. Canlı vaka uygulamalarının yapıldığı toplantıda Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven programın bölge sağlığına katkı sağlamasını temenni etti.

Kırklareli'nde Trakya Kardiyoloji Günleri-2 Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda yapılan toplantının açılışında konuşan Kırklareli Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, programın bölgedeki sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sağlamasını temenni etti.

Programda kardiyoloji alanındaki güncel bilimsel gelişmeler, kompleks koroner girişimler ve tedavi yaklaşımları ele alınırken, canlı vaka uygulamaları ve sunumlar eşliğinde bilgi ile deneyim paylaşımında bulunuldu.

Toplantıya, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, akademisyenler, kardiyoloji uzmanları, asistan hekimler ve hastane yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA
Hasan TanrısevenTrakya BölgesiKırklareliSağlıkGüncelSon Dakika

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