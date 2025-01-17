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Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda bölgede etkili olan kar yağışı değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, trafik ve meteorolojik verilerde görüşüldü.

Kış şartlarında tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Turan, yoğun kar yağışında mücadele eden ekiplere teşekkür etti.