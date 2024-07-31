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Kırklareli'nde plastik atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi yolundaki hurdacılar sitesinde bulunan plastik atık toplama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle tesisin yanındaki anızlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.