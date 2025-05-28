Kırklareli'nde Sağlıklı Yaşam Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nde Sağlıklı Yaşam Etkinliği

Kırklareli\'nde Sağlıklı Yaşam Etkinliği
28.05.2025 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde sağlıklı yaşam ve kan bağışı farkındalığı için etkinlik düzenlendi.

Kırklareli'nde, sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve kan bağışını teşvik etmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde İstasyon Caddesi'ndeki etkinlikte, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak vücut kitle indeksleri hesaplandı.

Vücut kitle indeksi sınırın üzerinde çıkan vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, sigara içen katılımcılara Sağlıklı Hayat Merkezi ekiplerince karbonmonoksit ölçümü gerçekleştirildi ve sigarayı bırakmaları için ilgili polikliniklere yönlendirme yapıldı.

Etkinlikte, Türk Kızılay ekiplerince gönüllülerin kan bağışları da kabul edildi.

Türk Kızılay Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürü Gülhayat Koç Kızanlık, burada yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde önemli projelere imza attıklarını söyledi.

"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasının bu projelerden biri olduğunu belirten Kızanlık, "Sağlıklı bir birey, aynı zamanda sağlıklı bir kan bağışçısıdır. Sigarayı bırakmış, ideal kilosuna ulaşmış her vatandaşımız, hastanelerde kan bekleyen hastalar için bir umut demektir. Bu nedenle İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Türk Kızılay ile yürütülen işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk Kızılay'ın köklü ve güçlü bir kuruluş olduğunu vurgulayan Cerit, "Etkinliğimizde bir yandan kan bağışı kabul edilirken, diğer yandan vatandaşlarımıza boy ve kilo ölçümleri yapılıyor, sigarayı bırakmaları için davette bulunuluyor. Tüm bu çalışmalarla toplumun sağlık bilincini artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç de Türk Kızılay olarak sağlık alanındaki çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Etkinlikler, Kızılay, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Sağlıklı Yaşam Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Sevgilisinin Fenerbahçe’ye transferi için kariyerinden vazgeçti Sevgilisinin Fenerbahçe'ye transferi için kariyerinden vazgeçti
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
Rusya’dan gözdağı gibi tatbikat Baltık Denizi’nde sular ısınıyor Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak
ABD’den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek ABD'den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek
Rusya: Ukrayna’ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz Rusya: Ukrayna'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz

15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
14:22
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
21:14
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
20:28
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
20:03
Demir Ege Tıknaz A Milli Takım’dan davet aldı
Demir Ege Tıknaz A Milli Takım'dan davet aldı
19:57
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
19:40
Fast-food restoranında skandal Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı
Fast-food restoranında skandal! Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı
19:32
Melih Mahmutoğlu’ndan üstü açık otobüste Galatasaray’a gönderme
Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 16:47:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Sağlıklı Yaşam Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.