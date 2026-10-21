Kırklareli'nde SODAM'da 12 yılda 478 kadın okuma yazma kursunu bitirip sertifika aldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde SODAM'da 12 yılda 478 kadın okuma yazma kursunu bitirip sertifika aldı

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Kırklareli'nde SODAM'da 12 yılda 478 dezavantajlı kadın okuma yazma öğrenerek sertifika aldı. SODAM Koordinatörü Nesrin Dokuyucu, merkeze gelen kadınlarda okuma yazma oranının yüzde 35'ten yüzde 95'e çıktığını, kreş sayesinde annelerin kurslara katılımının arttığını söyledi.

Kırklareli'nde Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) yürütülen eğitimler sayesinde 12 yılda dezavantajlı 478 kadın okuma yazma öğrendi.

Ağırlıklı olarak Yayla, Kocahıdır, Akalar mahalelerindeki dezavantajlı kadınların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, sosyal hayata katılımlarının sağlanması ve istihdam olanaklarının artırılması amacıyla 2014 yılında kurulan merkezde, okuma yazma eğitimlerine öncelik veriliyor.

Merkezin faaliyete geçtiği günden bu yana açılan 69 okuma yazma kursuna katılan farklı yaş gruplarından 478 kadın, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

"Kreş sayesinde annelerin katılımı arttı"

SODAM Koordinatörü Nesrin Dokuyucu, AA muhabirine, merkezde 12 yıldır kadınların eğitim ve istihdama katılımını destekleyen çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Okuma yazma bilmeyen kadınların iş bulmakta güçlük çektiğini anlatan Dokuyucu, şöyle konuştu:

"Okuma yazma bilmeyen bir vatandaşımız iş başvurusunda bulunduğunda ne yazık ki işe kabul edilmiyordu. Merkezimize gelip 'Hocam biz işe girmek istiyoruz fakat okuma yazma bilmediğimiz için bizi işe almıyorlar.' diye durumlarını ifade eden çok sayıda kadınımız oldu. Bizler de aktif olarak kurslarımızı açtıktan sonra alan tanıtımları düzenleyip vatandaşlarımızı merkezimize davet ettik. Kadınlarımız hiç çekinmeden kurslarımıza katıldı, aileleri ve eşleri de onları güvenle buraya gönderdi. Bünyemizde kreş eğitimimiz de bulunduğu için çocuklu annelerimiz de kurslarımıza büyük bir kolaylıkla katılım sağladı."

"Diğer kurslarımıza gelen kadınları da önce okuma yazmaya yönlendiriyoruz"

Dokuyucu, okuryazarlık oranındaki artışın kadınların istihdama katılımına da olumlu yansıdığını belirtti.

Okuma yazma öğrenen kadınlardan olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Dokuyucu, şöyle devam etti:

"Merkezimiz açıldığında merkeze devam eden kadınlarda okuma yazma oranı yüzde 35 iken, şu anki okuma yazma oranı yüzde 95'lere kadar ulaştı. Merkezimizde yine yılın 12 ayında kurslarımız aktif halde devam etmektedir. Okuma yazma bilmeyen tüm kadınlarımızı merkezimize bekliyoruz. Merkezimizde yine yılın 12 ayında kurslarımız aktif halde devam etmektedir. Okuma yazma bilmeyen tüm kadınlarımızı merkezimize bekliyoruz. Kursiyerlerimiz 'Hocam iyi ki gelmişiz, iyi ki okuma yazmayı öğrenmişiz.' diyerek teşekkür ediyor."

"Okuma yazma öğrenmek isteyen kadınlarımızı merkezimize bekliyoruz"

Merkezde düzenlenen diğer meslek edindirme kurslarına katılmak isteyen kadınları da öncelikle okuma yazma eğitimine yönlendirdiklerini anlatan Dokuyucu, şunları kaydetti:

"Merkezimize örneğin dikiş kursuna yazılmak için gelen bir kadınımıza öncelikle okuma yazma bilip bilmediğini soruyoruz. Eğer okuma yazması yoksa 'Önce okuma yazma belgenizi alın, ardından sizi dikiş kursumuza kabul edelim.' diyerek öncelikli olarak okuma yazma kurslarına yönlendiriyoruz. Yine farklı yetenekleri olan ancak sertifikası bulunmayan kadınlarımızı da öncelikle bu kurslara teşvik ederek mahallemizdeki okuryazarlık oranını üst seviyelere çıkardık. Okuma yazma öğrenmek isteyen tüm kadınlarımızı merkezimize bekliyoruz."

"Okumak gerçekten çok güzel bir duygu"

Okuma yazma öğretmeni Şengül Koyuncu da kadınların eğitim seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.

Kurslara katılan kadınların okuma yazma öğrenmelerinin ardından öz güvenlerinin arttığını belirten Koyuncu, çalışmalara destek verenlere teşekkür etti.

Kursiyerlerden Nefise Canbazoğlu ise okuma yazma öğrenmenin günlük yaşamını kolaylaştırdığını ifade etti.

Artık birçok işini başkasının yardımına ihtiyaç duymadan yapabildiğini belirten Canbazoğlu, "Okuma yazmayı öğrendikten sonra hayatımda her şey daha kolaylaştı. Artık hastaneye, çarşıya ve pazara gittiğimde tabelaları, yazıları rahatlıkla okuyabiliyorum. Okumak gerçekten çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Kaynak: AA
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