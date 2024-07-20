Kırklareli'nde su kuyusuna düşen kuzu AFAD tarafından kurtarıldı

Kırklareli'nde yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kuzu, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kofçaz Yolu Caddesinde kuzunun su kuyusuna düştüğünü fark eden besici, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, kuzuyu kuyudan çıkardı.
Kuzu daha sonra sahibine teslim edildi.
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