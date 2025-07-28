Kırklareli'nde tır ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.D. idaresindeki 39 DE 777 plakalı tır ile Davut Özgüç yönetimindeki 34 KDT 476 panelvan, Üsküpdere köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü Özgüç, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan tır sürücüsü E.D, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Özgüç'ün cenazesi de cumhuriyet savcısının incelmelerinin ardından aynı hastane morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Tır ve Panelvan Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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