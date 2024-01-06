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Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 34 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Demirköy ilçesinde 1-3 Ocak tarihlerinde 1491 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti.
Denetimde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 34 sürücüye işlem yapıldı.
Kusurlarından dolayı 9 araç trafikten men edilirken 4 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.
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