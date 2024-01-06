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Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 34 sürücüye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 34 sürücüye cezai işlem uygulandı

Kırklareli'nde, Demirköy ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 1-3 Ocak tarihleri arasında 1491 araç ve sürücünün belgeleri kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik kurallarını ihlal eden 34 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 9 araç trafikten men edilirken 4 sürücünün belgeleri geçici süreyle geri alındı.

Kırklareli\'nde trafik denetimlerinde 34 sürücüye cezai işlem uygulandı
06.01.2024 - 10:01,  Güncelleme: 10:03
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Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 34 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Demirköy ilçesinde 1-3 Ocak tarihlerinde 1491 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti.

Denetimde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 34 sürücüye işlem yapıldı.

Kusurlarından dolayı 9 araç trafikten men edilirken 4 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.

Kaynak: AA
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