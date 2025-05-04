Kırklareli'nde Trafik Güvenliği Etkinliği - Son Dakika
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Kırklareli'nde Trafik Güvenliği Etkinliği

Motosiklet sürücüleri, trafik kurallarına dikkat çekmek için Kırklareli'nde bir araya geldi.

04.05.2025 13:31
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Kırklareli'nde motosiklet sürücüleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kurallarına dikkati çekti.

Motosiklet sürücüleri "Bir Kural Bir Ömür" eylem planı kapsamında, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, etkinlikte, trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması amacıyla farkındalık çalışmalarının yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakanlığınca bu yıl mottonun "Bir Kural Bir Ömür" olarak belirlendiğini ifade eden Güler, motosikletlerin de karıştığı trafik kazalarının önlenmesi için mücadele ettiklerini anlattı.

Güler, "Sizlerin burada gösterdiğiniz bu görüntü bizler için çok çok önemli. Toplum, gençlerimiz, çocuklarımız için çok önemli. Tüm donanımlarınızla, mevzuatlarda istenen tüm gereksinimlerle burada olmanız gerçekten çok önemli." dedi.

Trafik güvenliğinin ülkenin önemli problemlerinden birisi olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:

"Her ne kadar farkındalık eğitimlerimiz olsa da bu konuda istenilen düzeyde değiliz. Özellikle bayram zamanlarında çok fazla sayıda insanımızın yollarda vefatlarına tanıklık ediyoruz. Bizler ahlak ve erdem gibi değerlerimizi öncelemedikten sonra bunun altından gelemeyiz. Öncelikle çocuklarımıza ahlaklı olmayı, erdemli olmayı, kurallara uymayı öğretmemiz gerekiyor. Sonrasında başarı zaten kendiliğinden gelecek. Başarıyı öncelediğimiz için bazen bazı değerlerimiz eksik kalıyor. Bu etkinlikle umarım farkındalık yaratmış oluruz. Tüm motosiklet tutkunlarına teşekkür ediyorum."

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ise Türkiye'de yaklaşık 6 milyon motosiklet bulunduğunu belirtti.

Çamuroğlu, "İlimizde 2023 yılında 15 bin 191 motosiklet denetlenmiş, 2024 yılında 18 bin 464 motosiklet denetlenmiştir. 2025 yılında ise denetim sayımızı maksimum düzeye artırmış bulunmaktayız. İlk 4 ayda denetim sayımız 15 bine ulaşmış bulunmakta." diye konuştu.

Konuşmaların ardından motosiklet sürücüleri şehir turu atarak, trafik kurallarına dikkati çekti.

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de motosikletle şehir turu attı.

Kaynak: AA

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