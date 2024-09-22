Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonu

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Metin Arolat\'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı

KIRKLARELİ'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si saklandıkları yorganın altında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu maddeler bulunduğunu ve ticaretinin yapıldığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polisin geldiğini gören şüphelilerinden ikisi saklandıkları yorganın altında bulundu. Evde yapılan aramada, bir miktar metemfatamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., Y.E.D., N.B., A.E. G.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.