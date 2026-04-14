Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

14.04.2026 09:13
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, bonzai ve nakit ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan F.D, L.Ç. ve H.Ç'nin üst aramasında 188 gram bonzai, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 320 lira ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde uyuşturucu maddeleri B.K'dan aldıklarını belirtti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda B.K'nın evinde yapılan aramada ise 100 gram bonzai, 188 gram suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin lira ile 20 Avro ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

