Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Vize, Kofçaz, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, silah, muşta ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?