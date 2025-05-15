Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Vize, Kofçaz, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, silah, muşta ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.