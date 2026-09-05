Kırklareli'nde Yayla Şenlikleri ritim grupları ve halk oyunlarıyla sürüyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde Yayla Şenlikleri ritim grupları ve halk oyunlarıyla sürüyor

Kırklareli\'nde Yayla Şenlikleri ritim grupları ve halk oyunlarıyla sürüyor
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Kırklareli'nde düzenlenen 17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Edirne ve Kırklareli Kent Konseyi ritim grupları sahne aldı, halk oyunları gösterisi sunuldu. Belediye Başkanı Derya Bulut, Trakya'nın kültür ve kardeşlik ruhunu pekiştiren etkinliğe katılanlara teşekkür etti, şenlik yarın sona erecek.

17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri sürüyor.

Yayla Mahallesi'nde??????? düzenlenen şenlikler kapsamında Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Moriz Ritim Grubu sahne aldı.

Ardından Kırklareli Kent Konseyi Hür Kadınlar Ritim Grubu sahne aldı, halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Belediye Başkanı Derya Bulut, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Moriz Ritim Grubu'nu Kırklareli'nde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Trakya'nın kültürünü, sanatını ve kardeşlik ruhunu bu tür etkinliklerle daha da pekiştirdiklerini belirten Bulut, festivale katılan tüm ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Şenlik, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Yayla Şenlikleri ritim grupları ve halk oyunlarıyla sürüyor - Son Dakika

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