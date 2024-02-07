Kırklareli'nde Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nde Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırklareli\'nde Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.

07.02.2024 11:17  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kırklareli, Olaylar, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:41:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement