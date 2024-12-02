Kırklareli'nin Kasım İhracatı 15.8 Milyon Dolar

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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların kasım ayında 15 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayı ihracatının ekim ayına göre yüzde 25,67 arttığını belirtti.

Kırklareli'nden yılın 11 ayında yapılan ihracatın 161 milyon 54 bin dolara ulaştığını ifade eden Ilık, ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,72 azalma olduğunu kaydetti.

İhraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinin geldiğini aktaran Ilık, ihracat rakamlarının artması için çalıştıklarını belirtti.

Ilık, Almanya, Bulgaristan, Kenya, Romanya, ABD ve Mozambik gibi ülkelerin ihracat yapılan ülkelerde ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.