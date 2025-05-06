Kırklareli'nin Nisan İhracatı 13 Milyon Dolar - Son Dakika
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Kırklareli'nin Nisan İhracatı 13 Milyon Dolar

Kırklareli firmaları nisan ayında 13.7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi, mart ayına göre azaldı.

06.05.2025 09:24
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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların nisan ayında 13 milyon 696 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı ihracatının, mart ayına göre yüzde 15.56, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 2.5 azaldığını belirtti.

Kırklareli'nden yılın ilk dört ayında 51 milyon 373 bin dolar ihracat yapıldığını aktaran Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yaş meyve ve sebze, demir ve demir dışı metaller ile otomotiv endüstrisi geldiğini ifade etti.

Ilık, Almanya, Bulgaristan, Kenya, İtalya, ABD, Gana ve Romanya gibi ülkelerin ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nin Nisan İhracatı 13 Milyon Dolar - Son Dakika

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