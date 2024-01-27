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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kar yağışı Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili oluyor. Demirköy ilçesinin Mahya Tepesi ile Jandarma Kule mevkileri kısa sürede beyaza büründü. Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın yoğun olduğu kesimlerde ulaşımın aksamaması için küreme ve tuzlama çalışmasında bulunuyor. Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kırklareli\'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
27.01.2024 - 15:39,
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kar yağışı Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili oluyor.

Demirköy ilçesinin Mahya Tepesi ile Jandarma Kule mevkileri kısa sürede beyaza büründü.

Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın yoğun olduğu kesimlerde ulaşımın aksamaması için küreme ve tuzlama çalışmasında bulunuyor.

Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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