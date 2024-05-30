Kırklareli Üniversitesi öğrencileri İsrail'in saldırılarına karşı oturma eylemi ve yürüyüş yaptı - Son Dakika
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Kırklareli Üniversitesi öğrencileri İsrail'in saldırılarına karşı oturma eylemi ve yürüyüş yaptı

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in saldırılarına karşı oturma eylemi ve yürüyüş yaptı

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle oturma eylemi ve yürüyüş düzenledi. İHH İnsani Yardım Vakfı ve öğrenci kulüplerinin destek verdiği protestoda, öğrenciler pankart ve dövizler açarak sloganlar attı. Genç İHH Kırklareli Başkanı Yusuf Taç, yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetlediklerini ve insanlık için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Grup, kampüs içerisinde sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

30.05.2024 13:45
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Kırklareli Üniversitesinde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle oturma eylemi ve yürüyüş yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve öğrenci kulüplerince üniversitenin Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen protestoda, öğrenciler pankart ve dövizler açtı.

Bir süre oturma eylemi yapan gençler, sloganlar attı ve tekbir getirdi.

Genç İHH Kırklareli Başkanı Yusuf Taç, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetlediklerini söyledi.

Taç, artık herkesin kınamanın ötesine geçerek insanlık için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın her yanında insanların Filistinliler için eylemde olduğunu ifade eden Taç, "Bütün dünya ve bütün insanlık zulme karşı bir arada. 'Eylemden ne olur' demeksizin her gün ve her saat Filistin için nöbette olan insanlık, devletleri mutlaka harekete geçirecektir." dedi.

Gruptakiler daha sonra slogan atarak kampüs içerisinde yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Filistin, İsrail, İHH, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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