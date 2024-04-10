Kırklareli Valiliği, bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunu azaltmak için tedbir aldı - Son Dakika
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Kırklareli Valiliği, bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunu azaltmak için tedbir aldı

Kırklareli Valiliği, bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunu azaltmak için tedbir aldı

Kırklareli Valiliği, Ramazan Bayramı tatili ve eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme rastlamasıyla 13-14 Nisan tarihlerinde trafik yoğunluğunun artacağını öngörerek önlemler aldı. Bayram tatili dönüşünde İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirli bir süre boyunca Kırklareli'nden İstanbul istikametine seyirlerine izin verilmeyeceği açıklandı.

10.04.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
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Kırklareli Valiliği, bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılması için tedbir aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme rastlamasıyla 13-14 Nisan tarihlerinde trafikte yoğunluk yaşanacağının ön görüldüğü belirtildi.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'ten itibaren 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar, D­-100 Karayolu ve O-­3 otoyolunda Kırklareli'nden, İstanbul istikametine arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valiliği, bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunu azaltmak için tedbir aldı - Son Dakika

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