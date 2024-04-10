Kırklareli Valiliği, bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunu azaltmak için tedbir aldı

ABD Başkanı Biden, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik tutumunu eleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik tutumunu hata olarak nitelendirdi. Biden, Gazze'ye tam erişim sağlanması ve ateşkes çağrısı yapılması gerektiğini belirtti. İsrail ise yardımların engellenmediğini savunuyor. Netanyahu ise Refah saldırısı açıklamasıyla dikkat çekti ve ABD'nin itirazlarına rağmen operasyonu gerçekleştireceklerini söyledi. Ateşkes görüşmeleri ise devam ediyor.