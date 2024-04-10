Kırklareli Valiliği, bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunu azaltmak için tedbir aldı

Kırklareli Valiliği, bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılması için tedbir aldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme rastlamasıyla 13-14 Nisan tarihlerinde trafikte yoğunluk yaşanacağının ön görüldüğü belirtildi.
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'ten itibaren 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar, D-100 Karayolu ve O-3 otoyolunda Kırklareli'nden, İstanbul istikametine arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir."
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kaymakam, Belediye Başkanı, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Belediye Başkanı huzur ve birlik mesajı verdi. Protokol, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Emniyet Müdürlüğüne ve 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'ne ziyarette bulundu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ramazan Bayramı ve Polis Haftası birlikte kutlandı. Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, çifte bayram kutladıklarını belirterek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Protokol üyeleri, Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan personel, hastalar ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlaştı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler geçirmenizi temenni ediyor.
Başkent Ankara'da 9 günlük tatil nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek noktalarından olan Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, İstiklal Caddesi, Anafartalar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, ana arterler ve sokaklardaki sessizlik dron ile havadan görüntülendi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Hunat Camii'nde bayram namazı kılarak, vatandaşlarla bayramlaştı. Bayram namazında yapılan duaların Gazze'de ve tüm dünyada yaralara merhem olması temenni edildi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik tutumunu hata olarak nitelendirdi. Biden, Gazze'ye tam erişim sağlanması ve ateşkes çağrısı yapılması gerektiğini belirtti. İsrail ise yardımların engellenmediğini savunuyor. Netanyahu ise Refah saldırısı açıklamasıyla dikkat çekti ve ABD'nin itirazlarına rağmen operasyonu gerçekleştireceklerini söyledi. Ateşkes görüşmeleri ise devam ediyor.
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