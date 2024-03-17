Kırklareli Valisi Birol Ekici, Çanakkale Zaferi\'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ekici, mesajında Çanakkale Deniz Zaferi'nin, vatan topraklarını korumak ve savunmak için vatan ve mukaddesat uğruna on binlerce şehit verilerek kazanılmış büyük bir zafer olduğunu belirtti.
Türk tarihinin zaferlerle dolu olduğunu ifade eden Ekici, şunları kaydetti:
" Çanakkale Zaferi, Türk tarihinde askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yazılış tarihidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Çanakkale bugu¨nu¨mu¨zu¨ kurtaran, maziye kahramanlığını ve bu¨yu¨klu¨gˆu¨nu¨ iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan zaferin adıdır.' demiştir. Tarihten silinmek istenen bir milletin bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, sarsılmaz bir imanla vatanını canı pahasına nasıl koruduğunu gösteren, dili, rengi, etnik kökeni farklı, ancak kader birliği yapmış vatan evlatlarının şehit düştüğü yerdir.
Bizler millet olma bilinciyle, en güç koşullarda bile 'Çanakkale geçilmez' dedirten sağlam bir bilinç ve ruhun mirasçılarıyız. Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz. Bugün bizlere düşen görev şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın ilelebet dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir."
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