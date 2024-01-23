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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dereköy Sınır Kapısı'nın modernizasyonu için proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dereköy Sınır Kapısı'nın modernizasyonu için proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Dereköy Sınır Kapısı'nın modernizasyonu için proje çalışmalarının tamamlandığını ve inşaat çalışmalarına kısa sürede başlanacağını belirtti. Ayrıca, kentte 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen yatırımların ulaşımdan sağlığa, eğitimden spora kadar birçok alana yönelik olduğunu ifade eden Ekici, hızlı tren çalışmalarının da kentin gelişimine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dereköy Sınır Kapısı\'nın modernizasyonu için proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı
23.01.2024 - 16:04,
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dereköy Sınır Kapısı'nın modernizasyonu için proje çalışmalarının sona erdiğini, kısa sürede inşaat çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Vali Ekici, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kentte 2022 yılında 3,1 milyar liralık, 2023 yılında da 4,3 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Yatırımların ulaşımdan sağlığa, eğitimden spora kadar birçok alana yönelik olduğunu ifade eden Ekici, en çok bütçenin ise ulaşıma ayrıldığını dile getirdi.

Hızlı tren çalışmalarına değinen Ekici, "Lüleburgaz ve Babaeski'de hızlı treninin durakları var. Bunun da kentimizin gelişimine çok büyük katkıları olacaktır." dedi.

Dereköy Sınır Kapısı'nın yenilenmesine yönelik proje çalışmalarının tamamlandığını bildiren Ekici, "Gümrük ve Turizm İşletmeleri tarafından yapılacak olan yenileme çalışmalarının projesi bitmiş, temelinin atılması için çalışmalar sürmektedir." dedi.

Ekici, köylerin içme suyu giderlerini karşılayacak güneş enerji santrali çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Daha sonra Ekici, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürlerinden yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA
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