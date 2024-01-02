Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Ekici, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Ekici, " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın ???????"Sema bebek" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğraflarını seçen Vali Ekici, "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er Meydanı'nda" adlı fotoğrafına oy verdi.

Ekici, fotoğraflarının hepsinin bir birinden güzel olduğunu belirterek, özellikle deprem ve Gazze fotoğraflarını incelerken duygulandığını söyledi.

AA çalışanlarını kutlayan Ekici, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.