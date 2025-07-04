Kırkpınar'da Ağa Karşılama Töreni - Son Dakika
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Kırkpınar'da Ağa Karşılama Töreni

Kırkpınar\'da Ağa Karşılama Töreni
04.07.2025 12:38
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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağa karşılaması davul zurna eşliğinde gerçekleştirildi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin önemli ritüellerinden "ağa karşılaması", davul zurna eşliğinde gerçekleştirildi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Ufuk Özünlü, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve beraberindekiler tarafından davul zurnayla karşılandı.

Akın, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum müdürleri ile eski Kırkpınar ağalarının da bulunduğu kortej, ağayı karşılamak üzere belediye önünden davul zurnayla Selimiye Meydanı'na kadar yürüdü.

Akın, şehirde konakladığı otelden yaya olarak güreş havalarıyla meydana gelen Özünlü'ye çiçek verdi.

Belediye Başkanı Akın, burada yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın en güzel seremonilerinden biri olan "ağa karşılama" geleneğini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ağalığın sadece para vermekle değil, kente hizmet ve güreşlere sevdayla olduğunu vurgulayan Akın, bu konuda çok şanslı olduklarını, daha önceki ağaların Edirne'ye çok büyük katkıları olduğunu söyledi.

Edirne'nin çok büyük organizasyona ev sahipliği yaptığını anlatan Akın, "Şehrimle gurur duyuyorum. 664 yıldan beri aralıksız, savaşta, barışta, yoklukta her daim varlığını sürdürmüş bir spordan bahsediyoruz. Bu sadece bir spor değil, aynı zamanda kültür, dayanışma, mertlik göstergesi. Buradan tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Akın, genç yaşta hayatını kaybeden pehlivan Burak Bozkurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise Seyfettin Selim ağalığı bırakma kararı aldığında endişe duyduğunu ancak onun kendisi gibi değerli bir isim olan Ufuk Özünlü'ye el verdiğini dile getirdi.

Ağalık kurumunun, Kırkpınar güreşleriyle var olmuş ve bütün Türkiye'ye varlığını hissettirmiş bir yapı olduğunu ifade eden Türkiş, "Öyle bir yapı ki bu, ağalığın değeri Edirne ile sınırlı kalmamış, Anadolu'ya, hatta oradan da Türklüğün var olduğu, yağlı güreşlerin yapıldığı bütün ülkelere yayılmış." diye konuştu.

Türkiş, pehlivan Burak Bozkurt'un vefatı nedeniyle güne buruk başladıklarını söyledi. Bozkurt'un Kırkpınar'da oldukça iddialı, büyük orta boyunda mücadele eden başarılı pehlivan olduğunu aktaran Türkiş, "Maalesef kaza geçirdiği için ayağından ameliyat olması gerekti. Dün de bir pıhtı atması nedeniyle kendisini ebediyete maalesef yolcu etmiş olduk. Tüm kederli ailesine, sevenlerine ve güreş camiasına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Kırkpınar, Kaşıkçı elmasından daha kıymetlidir"

Ağalık ihalesini kazandığı günden bu yana ağalık kıyafeti giymemesi dolayısıyla eleştirilen Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, programa yeniden tasarlanmış ağa kıyafetiyle katıldı.

Özünlü, Edirne'nin ailesini kurup kendisini bulduğu bir şehir olduğunu söyledi.

Edirne ile yolunu ağalık vesilesiyle tekrar kesiştirdiği için Allah'a şükrettiğini belirten Özünlü, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki birçok il için Paris benzetmesi yapılır. Edirne, Paris'ten bile güzel. Edirne'yi çok seviyorum. Bu onurlu göreve geldiğim günden beri hep bahsettik, paydaş analizi yaptık. Herkesi dinledik, buraya nasıl katkı veririz diye baktık. Sonrasında ahilik geleneğini canlandırmaya çalışarak bugünlere kadar geldik. Kırkpınar, Kaşıkçı elmasından daha kıymetlidir. Kırkpınar, kardeşlikten daha ötedir. Bugün burada bir sürü farklı görüşten insan kardeşlik hukukuyla buraya geldik. Onun için ben de çok mutluyum. Kardeşlik hukuku içerisinde Kırkpınar geçmesini diliyorum."

Konuşmaların ardından Akın ve beraberindekiler, Edirne Valisi Yunus Sezer'i Selimiye Meydanı'nda karşıladı.

Kortej, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Anıta çelenk sunulması sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Söz ve bestesi eğitimci-yazar merhum Beyazıt Sansı'ya ait "Kırkpınar Marşı", Sansı'nın oğlu Seven Sansı eşliğinde söylendi.

Daha sonra korteje katılanlar, Pehlivan Mezarlığı'na giderek dua etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşler saat 14.00'te başlayacak. Er Meydanı'ndaki resmi açılış töreni ise 18.30'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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