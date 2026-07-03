Kırkpınar\'da Çadır Konaklaması

EDİRNE'de bu yıl 665'incisi düzenlenen 'Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kente gelenlerin bazıları, Selimiye Camisi çevresinde kurdukları çadırlarda konaklıyor.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 665'inci kez güreşseverlerle buluşuyor. Sarayiçi Er Meydanı'nda bugün başlayıp, 3 gün sürecek olan güreşleri izlemek için Edirne'ye gelen bazı kişiler, otellerde yer bulamayınca çareyi yanlarında getirdikleri çadırlarda konaklamakta buldu. Selimiye Camisi ile yakınındaki Hıdırağa Camisi çevresindeki boş alanlara çadır kuranlar geceyi burada geçirdi.

'BURADA DOSTLUK KURMAK BAMBAŞKA'

İzmit'ten gelen Mehmet Emin Uçar (65), "31 yıldır düzenli olarak geliyorum. Ben burada otellerde de kaldım ama çadır bambaşka. Sanki bu işin ayrılmaz bir geleneği gibi. Başka bir yerde beni çadırda yatıramazsınız. Ama Kırkpınar'da çadırın yeri çok farklı. Hatta otelde kaldığım dönemlerde de çok rahat edemedim. Çünkü burada çadırda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşseverlerle aynı ortamı paylaşmak, sohbet etmek, dostluk kurmak bambaşka bir duygu" dedi.

'SİZİ ÜCRETSİZ OTELE GÖTÜRELİM, DESENİZ ÇOĞU GİTMEZ'

İstanbul'dan gelen Nihat Safyürek (74) de "Aşağı yukarı 50-55 senedir Kırkpınar'ın müdavimlerindenim. Çok seviyorum burayı. Ama çadır hayatı son 15 senedir var. Ondan önce gazetelerin üstünde yatıyorduk. O zamanlar böyle çadırlar yoktu. Şimdi biraz daha modernleşti. Çadırlar daha düzenli oldu, daha rahat hale geldi. 55 yıl önce çok farklıydı. Sarayiçi de bugünkü gibi değildi. Buralar da böyle değildi. İnsanlar uygun buldukları yerlere yerleşiyordu. Bugünkü gibi bir düzen ya da modern imkanlar yoktu. Şimdi ise her şey daha modern. Şimdi buradaki cemaate, "Sizi ücretsiz otele götürelim" deseniz, çoğu gitmez. Çünkü buranın keyfi başka. Ambiyansı bambaşka. Kırkpınar'ın ruhu burada yaşanıyor. Yıllardır Feyzullah Türk'ü beğeniyorum. Bu sene de favorim o ama güreş bu, belli olmaz" diye konuştu.

'ESKİDEN ÇADIRLAR YOKTU'

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden gelen İsmail Sağlam (71) ise "Güreş sevdası da 18 yaşında başladı, 50 yılı geçti. Yaklaşık 40 senedir de düzenli olarak yağlı güreşlere gidiyorum. Türkiye'nin her tarafındaki güreşleri takip ediyoruz. Neredeyse Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Eskiden çadırlar yoktu. Biz geldiğimiz zaman otobüslerle gelirdik. 25-30 kişi çayırda kalırdık. Mangallar yanardı, davul zurna sesleri hiç eksik olmazdı. O eski ortamlar artık yok, bitti. Dışarıda yatıyorduk. O zamanlar bu şekilde çadırlar yoktu. Varsa da biz bilmiyorduk, kullanmıyorduk. Bu sene Feyzullah Aktürk ile Onur Susuz'u beğeniyorum. Onlardan derece bekliyorum. İsmail Koç'tan da derece bekliyorum. Orhan Okulu'nun ilk sekize kalacağını düşünüyorum ama onu zaman gösterecek" dedi.