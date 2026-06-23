Kırkpınar Güreşleri Hazırlıkları Toplandı - Son Dakika
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Kırkpınar Güreşleri Hazırlıkları Toplandı

Kırkpınar Güreşleri Hazırlıkları Toplandı
23.06.2026 15:43
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Edirne'de, 665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlık toplantısı yapıldı.

Bu yıl 665'incisi düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde hazırlık toplantısı, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Telekom Müdürü Serdar Murat Gün ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 3 - 5 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında yürütülen hazırlıklar değerlendirildi.

Güreşlerin sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için alınacak tedbirler görüşülürken, ulaşım, otopark, güvenlik, sağlık hizmetleri, iletişim altyapısı, konaklama ve çevre düzenlemelerine ilişkin çalışmalar ele alındı.

Vali Sezer, Kırkpınar'ın yalnızca Edirne'nin değil, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu belirterek, tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantıda kurum temsilcileri de hazırlık süreçlerine ilişkin bilgi vererek görüş ve önerilerini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırkpınar Güreşleri Hazırlıkları Toplandı - Son Dakika

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