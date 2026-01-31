Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye\'ye getirildi
31.01.2026 08:14  Güncelleme: 08:29
Kırmızı Bülten ile aranan Macaristan'da tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi.

Ayhan Bora Kaplan Organize Suç Örgütü'nün iki numarası olan ve Kırmızı Bülten'le aranan Serdar Sertçelik, tutuklu bulunduğu Macaristan'dan Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklama; "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan'dan ülkemize getirildi" ifadelerini kullandı.

25 NİSAN'DA MACARİSTAN'DA TUTUKLANMIŞTI

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan Serdar Serçelik 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan'da yakalanmış ve tutuklanmıştı.

