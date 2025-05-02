Kırmızı Bültenle Aranan 4 Şüpheli İade Edildi - Son Dakika
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Kırmızı Bültenle Aranan 4 Şüpheli İade Edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uluslararası seviyede aranan 4 şüphelinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

02.05.2025 19:53
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(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da ve Ö.A. Kosova'da, ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. Gürcistan'da yakalanıp ülkemize iade edildi" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kırmızı bültenle aranan 4 şüphelinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da ve Ö.A. Kosova'da, Ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalanıp ülkemize iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Kooperatif Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.A. isimli şahıs Kosova'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı. "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. isimli şahıs, Almanya'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı. "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 4 yıldır ulusal seviyede aranan S.E.Ö. isimli şahıs, Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma ve Suç Uydurma" suçlarından 2 yıldır ulusal seviyede aranan M.G. isimli şahıs, Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız, Tiflis Büyükelçiliğimiz ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

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