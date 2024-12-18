Kırsal Okullarda Bilim ve Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
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Kırsal Okullarda Bilim ve Sanat Etkinlikleri

Kırsal Okullarda Bilim ve Sanat Etkinlikleri

Samsun Canik Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, kırsal bölgelerdeki okullarda bilim ve sanat etkinlikleri düzenleyerek dezavantajlı bölgedeki çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Yeliz Gürsoy, dört yıldır devam eden projede farklı branşlardaki öğretmenlerle birlikte çalışmalara katıldıklarını belirtti.

18.12.2024 14:02  Güncelleme: 14:07
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SAMSUN Canik Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri kırsal bölgelerde bulunan okullarda kendi branşlarına özel etkinlikler düzenliyor. Canik Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar öğretmeni Yeliz Gürsoy (48), "Bu projedeki amacımız bilimi ve sanatı, ulaşamayacak yerdeki okullara götürebilmektir" dedi.

Canik Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri kırsal bölgelerde bulunan okullardaki öğrencilere düzenledikleri etkinlikler kapsamında Dereler İlkokulu'nda çalışmalar yaptı. Düzenlenen etkinliklerde boyama, sanal gerçeklik gözlükleri, golf ve birçok çalışmalar ile öğrencilerin doyasıya eğlendiğini söyleyen Yeliz Gürsoy, "Okulumuzda yaptığımız bilimsel ve sanatsal etkinlikleri, dezavantajlı bölgelerdeki okullara götürerek öğretmen arkadaşlarımla birlikte o çocuklara bu etkinlikleri yapma eyleminde bulunduk. Buradaki çocukların golf oynamalarını sağladık. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

'DEZAVANTAJLI BÖLGELERDEKİ ÇOCUKLARIMIZLA FARKLI ETKİNLİKLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Düzenlenen projeyi 4 yıldır düzenli olarak yaptıklarını söyleyen Gürsoy, "Bu projedeki amacımız bilimi ve sanatı, ulaşamayacak yerdeki okullara götürebilmektir. Ben bu projeyi dört yıldır yapıyorum. İlk çalıştığım yer Elazığ'daydı ve bu etkinliği orada başlattım. İlk bu etkinliği yapmaya başladığımda tek başımaydım. Tek başıma dezavantajlı bölgelerdeki okullara giderek çocuklarla birlikte duvarlara resim yapıyorduk. Sonra bunu milli eğitim müdürümüzle iletişime geçerek geliştirdiğimiz de kendi okulumuzda bulunan diğer branştaki arkadaşlarımız da bana katıldı. Bundan sonra her branşta öğretmen arkadaşımız kendi alanında etkinlikler yaparak farklı farklı okullara gittik. Sonra tayin olup Samsun'a geldim. Bu projeye Samsun'da da devam ettim. Canik Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu bize çok destek oldu. Kaymakam beyinde onayıyla Samsun'da bu etkinliklere devam etmeye başladık. Şimdi Canik Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri ile bu etkinlikleri yapmaya devam ediyoruz. Elazığ'da toplam 30 okula bu etkinlikler için gittim. Samsun'da da 10 okulda bu etkinlikleri gerçekleştirdik. Dezavantajlı bölgelerde köy okullarında çocuklarımızla farklı etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. )

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: DHA

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