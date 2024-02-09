Kırşehir AKUB Ekiplerinin Deprem Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kırşehir AKUB Ekiplerinin Deprem Sergisi Açıldı

Kırşehir AKUB Ekiplerinin Deprem Sergisi Açıldı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği (AKUB) ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, Cacabey Meydanı'nda açıldı. Sergide, AKUB Kırşehir ekibinin deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar sergilendi. Sergiyi gezen Vali Hüdayar Mete Buhara, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve daire amirleri, vatandaşlara çorba ikram etti. Gülşen, Kırşehir AKUB ekiplerinin depremin ilk gününden itibaren olay yerine ulaşarak kurtarma çalışmalarına katıldıklarını ve sergiyle farkındalık oluşturduklarını belirtti.

09.02.2024 15:31
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Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği (AKUB) ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Cacabey Meydanı'nda açılan sergide, Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB Kırşehir ekibinin deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar sergilendi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve daire amirlerinin de gezdikleri serginin ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

Sergiyi değerlendiren Gülşen, gazetecilere, Kırşehir AKUB ekiplerinin depremin ilk gününden itibaren olay yerine ulaşarak, kurtarma çalışmalarına katıldıklarını, 25 kişilik bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Gülşen, depremin yıl dönümü haftası kapsamında yaklaşık 40 fotoğrafla sergi açarak farkındalık oluşturduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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