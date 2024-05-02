Kırşehir Belediye Başkanı 1 Mayıs Yürüyüşüne Katıldı

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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Cacabey Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Kırşehir'de dün saat 11.00'de Masal Parkı önünde bir araya gelen emekçiler, Cacabey Meydanı'na kadar birlik, mücadele ve dayanışma sloganlarıyla yürüdü. Başkan Ekicioğlu da 1 Mayıs coşkusuna ortak oldu, emekçilerle yürüdü.

Cacabey Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 1 Mayıs'ın anlam ve önemine ilişkin sendika temsilcileri tarafından birer konuşma yapıldı.