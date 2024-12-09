Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Altın Madeni Çalışmaları Vahşi Şekilde Su Tüketiyor. Eğer Havuzları Kullanırlarsa Seyfe'yi Yok Edecekler"

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(KIRŞEHİR)- Kışehir Belediyesi, Muharrem Ertaş'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Programda, Kervansaray dağında yapılan altın madeni arama çalışmalarına dikkat çeken Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Burada yılda 37,5 milyon ton toprak çıkarmayı düşünüyorlar. Bunu çıkardıkları zaman özellikle bu maden vahşi şekilde su tüketiyor. Eğer havuzları kullanırlarsa Seyfe'yi yok edecekler" dedi.

Kışehir Belediyesi, 'Serhan Asker'le Görkemli Hatıralar' programı ile Muharrem Ertaş'ı andı. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile birlikte CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk de katıldı. Hulusi Gökmeşe ve Taşan Kardeşler'in de Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş Türkülerini seslendirdikleri program yoğun ilgi ile izlendi. Programda, Kervansaray dağında DEFAŞ Madencilik tarafından yapılan altın madeni arama çalışmalarına da dikkat çekildi.

"Madeni çıkarmadan da meramızı, tarımımızı tehdit etmeye başladılar"

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, programda yapılan maden arama çalışmaları ile ilgili şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Seyfe Gölü Kuş Cenneti kuşların göç güzergahında ve konaklama alanı. Kızılırmak deltasında da konaklayan kuşlarımız var ama derin sularda kuşlar beslenemediği için genelde Seyfe Gölü'nü tercih ediyor. Küresel ısınmayla ve bölgedeki yeraltı sularının çekilmesiyle Seyfe Gölü kurumayla karşı karşıya.

Bu Seyfe Gölü Hacı Taşan'ın yazıp Neşet Ertaş'ın seslendirdiği 'Allı Turnam' türküsüne konu olmuş bir kuş cenneti. Burası maalesef tehdit altında. Çünkü maden firmaları vahşi şekilde maden aramalarıyla ilgili bu bölgede çalışma yapıyorlar. Burası hem Kırşehir'in su havzası hem de Seyfe Gölü'nün su havzası. Bu madencilik hem Kırşehir'i hem Seyfe Gölü'nü tehdit ediyor.

Seyfe Gölü ile Kırşehir arasında Kervansaray Dağları bulunuyor. Burada maden çıkarmaya çalışan firmalar aslında sadece Seyfe Gölü'nü tehdit etmiyor tüm Kırşehir'in su havzasını da tehdit ediyor. Burası ayrıca Ramsar Uluslararası Koruma Alanı içinde. Ancak 2 hafta önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile koruma alanını 10 bin hektar alandan 5 bin hektar alana düşürdüler. Daha önceden köylüler orada kümes dahi yapamıyordu. Şimdi ise sondaj çalışmalarının yapıldığını görüyoruz. ve şu an madeni çıkarmadan da meramızı, tarımımızı tehdit etmeye başladılar.

"Şehrimizin kuzeyinde esen rüzgarlarla şehri mahvedecekler"

Burada yılda 37,5 milyon ton toprak çıkarmayı düşünüyorlar. Bunu çıkardıkları zaman özellikle bu maden vahşi şekilde su tüketiyor. Eğer havuzları kullanırlarsa Seyfe'yi yok edecekler. Eğer Kırşehir'de havza olursa, Kılıçözü'nden Kızılırmak'ı kirletecek. Kızılırmak'tan Kırıkkale, Ankara ve Çankırı'ya doğru bu havzadan şehirlerin, ilçelerin aldığı suları tehdit edecekler. İnsanın en önemli ihtiyaçlarından birisi su, bu suyu tehdit ettiğiniz zaman Kırşehir susuz kalacak. Kırşehir'in şu an suya ihtiyacı var. Kırşehir susuz. Barajımız, havuzumuz yok, yeraltı sularından çekiyoruz. Kırşehir uzun vadede su fakiri şehir olacak. Bir de vahşi şekilde maden çıkarsa eğer aşağı yukarı Kırşehir'in yıllık ihtiyacının 6 da 1'ini tüketecek bir su kullanacak. Sadece su değil, hem havamızı hem çevremizi kirletecekler. Şehrimizin kuzeyinde esen rüzgarlarla şehri mahvedecekler."

"Yonca ekimi çok su çekiyordu onun ekimini durdurmayı düşündüler"

Milletvekili Metin İlhan ise "Seyfe Gölü bizim için çok kıymetli. Orada Ömer Çetiner abimiz vardı. Bütün hayatını neredeyse Seyfe Gölü'ne vermiştir. Buradaki insanlarımız, Kırşehirliler, tüm Türkiye'deki Kırşehirliler hepsi bilir, fotoğraflarını boy boy yayınlar gösterir. O fotoğraflarda allı turnaları gösterir, flamingoları gösterir. 2019 yılında Meclis Araştırma Komisyonu Kırşehir'e geldi. Kırşehir'de Seyfe Gölü'nü ziyaret ettiler. ve Seyfe Gölü'nün sularının çekildiğini kurumaya yüz tuttuğunu gördüler. Araştırma sonucunda dediler ki biz suyu nasıl artırabiliriz, neler yapabiliriz ve etrafımızdaki tarımla hayvancılıkla uğraşan insanlarımız var. Tek geçim kaynakları o. Yonca ekimi çok su çekiyordu onun ekimini durdurmayı düşündüler. Biz de sevindik o dönemde Seyfe Gölü'nü koruma altına alıyorlar diye düşündük. Ama son zamanlarda 2019 yılında baktık ki altın ile ilgili konuşmalar başladı" diye konuştu.

"Burası canlı cennet"

Belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk de "Orada ne diyor bak; 'Biter Kırşehir'in gülleri biter efendim Şakıyıp dalında bülbüller öter.' Eğer Seyfe Gölü biterse eğer bu canavarca maden taramaları devam ederse ne bülbüller öter, ne allı turnalar gezer. Burası canlı cennet" dedi.

Programda Kırşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından ilimize özel hazırlanan yöresel yiyeceklerin de tanıtımı yapıldı.