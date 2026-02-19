Kırşehir Belediyesi, Farklı Mahallelerde Ramazan Etkinlikleri Düzenleyecek - Son Dakika
Kırşehir Belediyesi, Farklı Mahallelerde Ramazan Etkinlikleri Düzenleyecek

19.02.2026 10:09  Güncelleme: 11:08
Kırşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca çeşitli mahallelerde etkinlikler düzenleyecek. Belediye Başkanı Ekicioğlu, etkinliklerde davul zurna, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke ve canlı müzik olacağını duyurdu. Etkinlikler saat 20.30'da başlayacak ve katılımcılara çeşitli ikramlar yapılacak.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca kentin farklı mahallelerinde etkinlikler düzenleyecek. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Yaşamın her alanındaki zorluklara ve olumsuzluklara karşı toplumsal dayanışmayı da en üst seviyelere çıkaran ramazan ayında gerçekleştireceğimiz etkinliklerde davul zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke, orta oyunu ve canlı müzikler yer alacak" dedi.

Kırşehir Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri saat 20.30'da başlayacak. Program kapsamında davulzurna gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke, orta oyunu ve canlı müzik dinletileri gerçekleştirilecek. Etkinliklerde vatandaşlara mısır, pamuk şekeri, lokma ve ramazan şerbeti ikram edilecek.

Etkinliklere ilişkin bilgi veren Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak ramazan ayı ruhuna uygun geleneksel etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Daha önceki yaptığımız ramazan ayı etkinliklerine özellikle çocuklarımızın da yoğun bir katılım göstermesi etkinliklerimizin gelenekselleşmesi açısından bizler için de önem arz ediyor. Yaşamın her alanındaki zorluklara ve olumsuzluklara karşı toplumsal dayanışmayı da en üst seviyelere çıkaran ramazan ayında Kırşehir Belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz etkinliklerde davul-zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke, orta oyunu ve canlı müzikler yer alacak. Tüm hemşehrilerimizi ramazan ayı boyunca farklı mahallelerimizde saat 20.30'da başlayacak etkinliklere bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik programı

-20 Şubat 2026 Cuma Yenice Kültürevi- Yenice Mahallesi

-22 Şubat 2026 Pazar Bahçelievler Nene Hatun Konağı- Bahçelievler Mahallesi

-24 Şubat 2026 Salı Mermerler Parkı- Medrese Mahallesi

-26 Şubat 2026 Perşembe Masal Park- Aşıkpaşa Mahallesi

-28 Şubat 2026 Cumartesi Kervansaray Konağı- Kervansaray Mahallesi

-1 Mart 2026 Pazar Karaoğlan Bülent Ecevit Parkı- Mehtap Tepesi – Anadolu Mahallesi

-2 Mart 2026 Pazartesi Kent Park Anfi- Nasuhdede – Ahievran Mahallesi

-4 Mart 2026 Çarşamba Kındam TOKİ 2. Etap Sosyal Tesisler- Kındam Mahallesi

-6 Mart 2026 Cuma Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi- Bağbaşı Mahallesi

-8 Mart 2026 Pazar Hılla Kütük Evi Parkı- Çukurçayır Mahallesi

-10 Mart 2026 Salı Cesur Kadın Parkı- Üçgöz – Kuşdilli Mahallesi

-13 Mart 2026 Cuma Gölhisar Kültürevi- Gölhisar Mahallesi

-14 Mart 2026 Cumartesi Güneykent Sosyal Tesisleri- Güneykent – Güldiken Mahallesi

-15 Mart 2026 Pazar Kındam Kültürevi- Kındam Mahallesi

-17 Mart 2026 Salı Ahi Evran Külliyesi

Kaynak: ANKA

24 saat son dakika haber yayını
