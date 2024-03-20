Kırşehir'de 11 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de 11 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı

Kırşehir\'de 11 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Ankara'ya giden bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Araçta Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığına aracılık ettiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

20.03.2024 14:09  Güncelleme: 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Ankara'ya giden bir minibüsü kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığına aracılık ettiği iddia edilen Ç.P, C.B. ve E.D. yakalandı.

Şüpheliler Ç.P, C.B. ve E.D. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Düzensiz göçmenlerin şüphelilerle Malatya'dan Ankara'ya gitmek için 60 bin lira karşılığında anlaştıkları belirtildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Kırşehir, Malatya, Ankara, Göçmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 11 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:06 AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Emeklilere İlişkin Çalışmaların Olduğunu Açıkladı AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Emeklilere İlişkin Çalışmaların Olduğunu Açıkladı
13:24 İranlılar Nevruz için Van’a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor
13:11 Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım
12:26 Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı
11:29 CHP’deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
14:24 Cinnet geçiren koca karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı, sonra da intihar etti Cinnet geçiren koca karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı, sonra da intihar etti
14:16 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı
14:00 Malatya’da kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Malatya'da kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
13:18 Üniversitedeki sınavına gitmek için 3 aylık bebeğini ailesine teslim eden anne, evladının yangında öldüğünü öğrendi Üniversitedeki sınavına gitmek için 3 aylık bebeğini ailesine teslim eden anne, evladının yangında öldüğünü öğrendi
13:08 Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi
13:04 Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın
13:00 Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı
12:59 Hayko Cepkin’in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı Hayko Cepkin'in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı
12:49 İstanbul’da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor İstanbul'da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 14:40:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de 11 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement