Kırşehir'de 170 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

Kırşehir'de terör örgütü propagandası ve yasa dışı bahis reklamı yapan 170 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye faaliyeti yürüttü.
Bu kapsamda terör örgütü propagandası yapan 140, yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
