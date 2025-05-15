Kırşehir'de 19 Mayıs Bayramı Kutlamaları

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir program hazırlandı. Bu kapsamda kitap fuarı, tiyatro ve konserler düzenlenecek.

Kırşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama programı hazırladı. Bu kapsamda 16 Mayıs Cuma günü 4. Geleneksel Kitap Fuarı, Cacabey Meydanı'nda saat 10.00'da kapılarını açacak; resmi açılış saat 17.00'de yapılacak.

17 Mayıs Cumartesi günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi - Kır Bayırı'nda saat 20.00'da DJ Performansı Dj Mi-Do-Fa; 18 Mayıs Pazar günü Cacabey Meydanı'nda saat 19.00'da Açık Hava Film Gösterimi (Bir Cumhuriyet Şarkısı) gerçekleştirilecek.

19 Mayıs Pazartesi günü Kır-Köy Kampüsü ve Piknik Alanı'nda 11.00-17.00 saatleri arasında Kırşehir Belediyesi 2. Geleneksel Pilav Şenliği - Uçurtma Şenliği yapılacak. Cacabey Meydanı'nda saat 20.30'da başlayacak Gençlik Konserleri'nde, Cemre Özdal ve Feridun Düzağaç sahne alacak.

Program kapsamında 20 Mayıs Salı günü saat 18.00'de Kentpark Aile Yaşam Merkezi'nde sergi açılışı; saat 19.00'da ise Kentpark Anfi'de Kentpark Aile Yaşam Merkezi Yıl Sonu Konseri verilecek.

22 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Şenlik Vakti Roman Ateşi, Rumeli Rüzgarı temalı konser gerçekleştirilecek. 22 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da Cacabey Meydanı Davul Durağı Karaoke; 23 Mayıs Cuma günü Kentpark Basketbol Sahası'nda 17.00-20.00 saatleri arası ödüllü turnuvalar gerçekleştirilecek.

24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Kırşehir Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Festival açılışı kapsamında saat 16.00 ve saat 19.00'da tiyatro gösterimleri yapılacak.

25 Mayıs 2025 Pazar günü saat 09.00'da Kındam Çatak Çeşme Mevkisi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek.