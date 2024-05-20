Kırşehir'de 19 Mayıs Gençlik Konseri düzenlendi - Son Dakika
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Kırşehir'de 19 Mayıs Gençlik Konseri düzenlendi

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Konseri'nde Elif Buse Doğan sahne aldı. Kutlamalar kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

20.05.2024 10:18
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Konseri"nde Elif Buse Doğan sahne aldı.

Kırşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Kutlamalar kapsamında saat 20.00'de Valilik önünden kortej yürüyüşü başladı ve saat 20.30'da Cacabey Meydanı'nda "Grup Berceste" konserinin ardından sanatçı Elif Buse Doğan sahne aldı.

19 Mayıs etkinlikleri konserlerle sınırlı kalmadı. Bu kapsamda dün sabah saat 09.00'da Gölhisar Atatürk Yolu Köprüsü-Kılıçlı Köprüsü güzergahında Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Meclis üyeleri ve gençler, Kurtuluş Yürüyüşü'nde yer aldı. Ekicioğlu, Kurtuluş Yürüyüşü'nün ardından Metin İlhan ile Ahi Stadyumu'ndaki 19 Mayıs resmi kutlama programına katıldı. CHP İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu programına da katılan Ekicioğlu ardından Kadın Emek Pazarı'nın açılışını yaptı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Kırşehir'de 19 Mayıs Gençlik Konseri düzenlendi - Son Dakika
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