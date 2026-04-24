Kırşehir'de 23 Nisan Gün Boyu Süren Etkinliklerle Kutlandı

24.04.2026 10:15  Güncelleme: 11:00
(KIRŞEHİR) - Kırşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi törenlerden belediye etkinliklerine kadar gün boyu süren programlarla kutlanırken, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu çocuklarla bir araya gelerek, bayramın anlam ve önemine ilişkin mesajlar verdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve il protokolü ile birlikte Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde 23 Nisan resmi programına katıldı.

Kutlama etkinlikleri, saat 12.00'da CHP Kırşehir İl Başkanlığı tarafından Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile devam etti.

Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 23 Nisan programına katılarak, şunları kaydetti:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün, ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yılını kutluyoruz. Gelecek kuşakların, Cumhuriyetimizin ışığıyla aydınlanmasını, ülkemiz ve dünyamız için iyi bir birey olabilmelerini hedefleyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan etmiş ve 23 Nisan aynı zamanda tüm dünya çocuklarının da bayramı olmuştur. 23 Nisan, milletimizin tutsaklık zincirlerini kırarak tarih sahnesine çıktığı ve egemenliği kendi eline aldığı gündür. Esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan, Anadolu'nun yoksul halkının kanıyla, canıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günüdür 23 Nisan."

Demokrasinin gelişmesi, adaletin sağlanması, hukuk devletinin güçlenmesi, ülkemizde barışın ve kalkınmanın teminatıdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından, 23 Nisan Bayramı armağan edilen çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras da özgür ve adil bir Türkiye olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor; bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Ekicioğlu makamını, Hilal Rukiye'ye bıraktı

Etkinlikler kapsamında Sebahat Osman Yalçınkaya Ortaokulu öğrencileri Hilal Rukiye Çimen, Asya Miray Çelik, Ertuğrul Yüksel ve Beytullah Kofan, Okul Müdürü Kemal Meşe, Müdür Yardımcısı Necati Erdoğan ve öğretmenleri Abdullah Adalı ile birlikte Ekicioğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanlığı makamına oturan Hilal Rukiye Çimen, Kırşehir ile ilgili beklenti ve önerilerini Ekicioğlu ile paylaştı.

Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: ’Sadece senin için... Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...

11:09
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor ABD’den Putin’e G-20 daveti
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor? ABD'den Putin'e G-20 daveti
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:36
Okul güvenliği için yapay zeka desteği Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
10:08
“Silahlara merakım yok“ diyen Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
"Silahlara merakım yok" diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
