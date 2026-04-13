Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 33 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye çalışması yürüttü.
Son bir haftada yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 33 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.
Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de 33 Yasa Dışı Bahis Sitesine Erişim Engeli - Son Dakika
