Kırşehir'de 341 bin liralık kredi kartı dolandırıcılığında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de 341 bin liralık kredi kartı dolandırıcılığında 3 şüpheli tutuklandı

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Kırşehir\'de 341 bin liralık kredi kartı dolandırıcılığında 3 şüpheli tutuklandı
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Kırşehir'de bir kişi, kredi kartlarından kısa sürede farklı işyerlerinden 341 bin liralık harcama yapıldığını fark edince polise başvurdu. Mucur ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir'de yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mucur ilçesinde yaşayan bir kişi, kredi kartlarından kısa sürede farklı iş yerlerinden toplam 341 bin liralık harcama yapıldığını fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine, Mucur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında Mucur ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonlarda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.Y.D, D.C. ve S.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkKırşehirGüvenlik3. SayfaKayseriGüncelMucurSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de 341 bin liralık kredi kartı dolandırıcılığında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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