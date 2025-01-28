Kırşehir\'de 700 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir'de 700 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak kentte çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Kayseri istikametinden Ankara'ya giden bir minibüs Ortaköy yol kavşağında durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 700 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.
Polis, sürücü E.A'yı gözaltına alarak, adli işlem başlattı.
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