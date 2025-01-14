Kırşehir\'de Basketbol Gençler Yarışmaları Başladı

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Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Basketbol Kız-Erkek Gençler Grup Yarışmaları Kırşehir'de başladı.

Kırşehir Spor Salonu ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Salonu'nda? düzenlenen müsabakalara Kırşehir'in yanı sıra Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'tan 250'den fazla sporcu ve antrenör katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda konuşan Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu, sporculara başarı dileyerek, centilmenlik içinde ve sakatlanma yaşanmadan mücadelelerin gerçekleşmesini temenni etti.

Müsabakalar, 17 Ocak'ta sona erecek.