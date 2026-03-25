Kırşehir'de "Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi" açıldı

25.03.2026 17:12
Kırşehir'de, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından "Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi" açıldı.

Bir kolejin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Çanakkale Savaşı'ndan bugüne kalmış orijinal harp malzemeleri ile kişisel objelerin ve görsellerin yer aldığı sergi, toplam 20 pano ve 20 vitrinden oluşuyor.

Sergide, savaşın izlerini taşıyan top mermileri, tabancalar, kılıçlar, serum kitleri, mataralar, mermiler ve döneme ait eserler, katılımcıların ilgisini çekti.

Serginin ardından düzenlenen konferansta konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, öğrencilerin tarihlerini, ülke için verilen mücadeleleri öğrenmelerini ve merak etmelerini istedi.

Öğrencilerden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanların Çanakkale'de verdiği emekleri, 250 bin şehidin memleketlerini ve mücadelelerini öğrenmelerini isteyen Balcı, "Çanakkale ruhunun devam ettiğini görüyorum. Şehit Fethi Sekin ve Şehit Ömer Halisdemir'in hikayesini merak edin, onları öğrenin. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına teşekkür ediyorum." dedi.

Vakfın Kırşehir Şube Başkanı Mutlu Kılıçaslan da Çanakkale Savaşı'ndan bugüne kalabilmiş, şehitlerin verdiği büyük mücadele ve fedakarlıkları anlatan fotoğrafların yer aldığı serginin vatandaşların ilgisine sunulduğunu söyledi.

Sergiyle Çanakkale ruhunun yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını dile getiren Kılıçaslan, Çanakkale'nin bir milletin inançla, azimle ve fedakarlıkla yazdığı destan olduğunu vurguladı.

Program, öğrencilerin tiyatro gösterisi ve okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Çanakkale, Kırşehir, Türkiye, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay’ın çaresizliği kamerada Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay'ın çaresizliği kamerada
İran Milli Takımı kamp için Antalya’ya geldi İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti

17:11
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
16:52
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
16:42
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
