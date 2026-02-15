Kırşehir'de Dolandırıcılığa 17 Tutuklama - Son Dakika
Kırşehir'de Dolandırıcılığa 17 Tutuklama

15.02.2026 22:39
Polis taklidiyle dolandırıcılık yapan 17 şüpheli, Kırşehir merkezli operasyonla tutuklandı.

KIRŞEHİR merkezli 9 ilde telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, para ve ziynet eşyası alarak dolandırıcılık yatığı belirlenen17 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kırşehir merkezli olarak Şanlıurfa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonların ilk dalgasında A.A.T., F.U.Y., R.Y., E.T., Ö.A., M.E.K., O.T., M.U.E. ve A.C. isimli 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ifadeleri ve yeni deliller elde edilerek düzenlenen ikinci dalga operasyonda ise S.D., K.B., S.Ö. ve F.K. isimli 4 şüpheli, üçüncü dalga operasyonda da S.D., Y.D., M.D., C.A. ve R.D. isimli 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyası sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, şüphelilerden R.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.