Kırşehir'de Ganire Paşayeva Parkı Açıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de Ganire Paşayeva Parkı Açıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğini simgeleyen Ganire Paşayeva Parkı'nın açılışında önemli mesajlar verdi. Park, Paşayeva'nın Türk dünyasına katkılarını yaşatmak için inşa edildi.

12.05.2025 12:52
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğini simgeleyen Prof. Dr. Ganire Paşayeva Parkı'nı düzenlenen törenle hizmete açtı.

Başkan Ekicioğlu, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin sembol ismi doktor, hukukçu, gazeteci, siyasetçi, şair, yazar Prof. Dr. Ganire Paşayeva'nın adını taşıyan parkın açılışını, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve protokol ile birlikte yaptı.

Açılış töreninde Paşayeva'nın kız kardeşi Kemale Paşayeva, Türk Edebiyatı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı şair ve yazar Serhat Kabaklı, Türk Edebiyatı Vakfı Genel Yayın Yönetmeni şair, yazar, çevirmen İmdat Avşar ve Milletvekili Metin İlhan'ın konuşmalarının ardından sözü alan Ekicioğlu, şunları dile getirdi:

"1975-2023 yılları arasında yaşamış olan Prof. Dr. Ganire Paşayeva, 'Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması' anlamına geldiğini savunmuştu. 60'ı aşkın şiiri Türkiye ve Azerbaycan'da bestelenen Prof. Dr. Ganire Paşayeva, Türkiye'nin tüm illerini tanıtan 'Addım-Addım Türkiye' adlı 81 bölümlük belgeselin çekimlerine başlamış ancak son 24 bölümü tamamlayamadan 28 Eylül 2023'te 48 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Ahi Evran Mahallesi Ahi Evran Bulvarı'nda yapımını tamamladığımız Ganire Paşayeva Parkı'nı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik hukukunun bir simgesi olarak halkımızın hizmetine sunuyoruz.

Bu park sadece bir vefa parkı değil, aynı zamanda Türk dünyasına hizmet parkıdır. Ganire Paşayeva bir sevda ve dava insanıydı. Türk toplumlarının birliği için verdiği mücadele unutulmayacak. O, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığı için fikir üreten bir insandı. Onun ismini burada bu parkta yaşatacak ve gelecek kuşaklarımıza da düşüncelerini aktaracağız. Bu parkın büyüklüğünden daha önemli olan, bu fikirlerin büyüklüğü ve önemidir. Türkiye 19 Mart darbesinden bu yana yaklaşık 60 milyar dolarlık ekonomik kayıp yaşadı. Bu kaybın 12 milyar Doları Türk Cumhuriyetlerine destek olarak verilseydi, Güney Kıbrıs'ın tanınmasının önüne geçilebilirdi. Ülkemizin kaynaklarını doğru kullanarak neler başarabileceğimizi gösterdik. Türkiye, gücünü tüm dünyaya ispatlayacaktır. Ganire Paşayeva Parkı'nın mahalle halkımıza ve Kırşehir'e hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Ganire Paşayeva Parkı Açıldı - Son Dakika

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