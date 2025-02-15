Kırşehir'de İş Kazası: Yaralı İşçi Hayatını Kaybetti

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Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan işçi, 41 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırşehir- Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında 6 Ocak'ta işçi servisi ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralandıktan sonra Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alınan Irak uyruklu Favziyeh Alviye müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Böylece kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Alviye'nin cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Mustafa H. yönetimindeki sera işçilerini taşıyan 40 ABF 071 plakalı minibüs ile Mehmet D. idaresindeki 38 NP 337 ve Hüsnü Ç'nin kontrolündeki 19 TR 705 plakalı otomobiller 6 Ocak'ta çarpışmış, servisteki işçilerden Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan ve Sabreen Ali Muhammed ile 19 TR 705 plakalı otomobildeki Murat Adıyaman olay yerinde hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Iraklı Haydar Ali Muhammed de kazadan bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.