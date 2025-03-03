Kırşehir'de Japonya Esintisi Duo Konseri Düzenlendi

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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Japonya Esintisi Duo Konseri"ne katıldı. Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak, dünya müzik şehri olan Kırşehir'de bundan sonra da böylesi programların gerçekleştirilmesi için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Japonya Büyükelçiliği ve Kırşehir Valiliği ile birlikte, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Japonya Esintisi Duo Konseri"ne katıldı. Konsere CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile birlikte katılan Belediye Başkanım Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Kırşehir Belediyesi olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında katılan ilk şehir olmamızın da görev ve sorumluluklarıyla evrensel farklı müzik türleriyle Kırşehirli hemşehrilerimizi buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Müzik alanında dahil olan ilk şehir olarak, verdiğimiz taahhütleri yerine getiriyor ve ulusal ve uluslararası boyutta farklı müzik türlerinin tanıtılması noktasında da paydaşlarımızla birlikte ortak programlara imza atıyoruz. Müziğin dili evrenseldir ve bu evrensellik içinde varolan Türküler, ezgiler, şarkılar ve besteler dünyanın farklı noktalarında yaşayan insanları aynı iklimde buluşturabilir. Bu kapsamda İzmir, Eskişehir ve Ankara'yı da kapsayan Japonya Esintisi Duo Konseri'nin bir ayağı da bugün Kırşehir'de gerçekleştiriliyor.

Biz, Kırşehir Belediyesi olarak, Dünya Müzik Şehri olan Kırşehir'de bugün burada olduğu gibi bundan sonra da böylesi programların gerçekleştirilmesi için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Japonya Büyükelçiliği ve Japonya İstanbul Başkonsolosluğu tarafından gerçekleştirilen ve Kırşehir Valiliğimiz ile birlikte paydaş olduğumuz, Japonya Esintisi Duo Konseri'ni gerçekleştiren sanatçılarımıza ve konserin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."