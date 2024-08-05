Kırşehir\'de Nehirde Boğulan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

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Kırşehir'in Kaman ilçesindeki arkadaşını ziyarete gelen Cemil Özdemir (47), serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Kahramanmaraş'tan arkadaşını ziyarete gelen Cemil Özdemir, Kızılırmak Nehri'nde serinlemek istedi. Suya giren Özdemir, kısa bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİNİ EKİPLER BULDU

Arkadaşının ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu Özdemir'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.